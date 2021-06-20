ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении

Новина українською →
Армения, Воскресенье 20 июня 2021 23:00
Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении Фото: Никол Пашинян,премьер-министр Армении (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Даша Харченко

В Армении сегодня, 20 июня, проходят внеочередные парламентские выборы. Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует после подсчета голосов с 80 из 2008 избирательных участков.

Об этом сообщает армянское агентство news.am.

По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набирает 58,4% (163 голоса), блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 22, 1%.

Новые выборы объявили после того, как глава правительства Никол Пашинян под давлением общественности подал в отставку.

Для того, чтобы проголосовать, каждый армянин на избирательном участке получит аж 25 бюллетеней, из которых он должен выбрать только один, вложить его в конверт и бросить в ящик для голосования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Армения
NEWS
Генсек ОБСЕ завтра посетит Россию: на повестке дня будет Украина
Генсек ОБСЕ завтра посетит Россию: на повестке дня будет Украина
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами