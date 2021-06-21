Партія Пашиняна перемагає на виборах у Вірменії після підрахунку на всіх дільницях

У Вірменії на виборах до парламенту перемагає партія в. о. прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Цивільний договір". Вона отримала 53,92% голосів.
Про це свідчать дані ЦВК.
На другому місці блок екс-президента Роберта Кочаряна "Вірменія" з 21,04% голосів. Наступний блок екс-президента Сержа Саргсяна "Честь маю "(5,23% голосів).
Виборчий поріг для партій-5%, для блоків - 7%.
У той же час, слід зазначити, що Партія Пашиняна не добрала на позачергових парламентських виборах 0,08%, щоб одноосібно формувати уряд.
Всього у виборах брали участь 25 партій і блоків. Явка склала 49,4%.
Раніше повідомлялося, що нові вибори оголосили після того, як глава уряду Нікол Пашинян під тиском громадськості подав у відставку.
Політична криза в Вірменії розгорілася після того, як військові офіцери закликали Пашиняна піти у відставку, але той у відповідь ініціював відставки в місцевому Генеральному штабі.
В результаті противники чинного прем'єра протягом декількох тижнів проводили акції протесту, і Пашинян запропонував провести дострокові вибори.