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Партія Пашиняна перемагає на виборах у Вірменії після підрахунку на всіх дільницях

Автор: РБК-Україна

У Вірменії на виборах до парламенту перемагає партія в. о. прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Цивільний договір". Вона отримала 53,92% голосів.

Про це свідчать дані ЦВК.

На другому місці блок екс-президента Роберта Кочаряна "Вірменія" з 21,04% голосів. Наступний блок екс-президента Сержа Саргсяна "Честь маю "(5,23% голосів).

Виборчий поріг для партій-5%, для блоків - 7%.

У той же час, слід зазначити, що Партія Пашиняна не добрала на позачергових парламентських виборах 0,08%, щоб одноосібно формувати уряд.

Всього у виборах брали участь 25 партій і блоків. Явка склала 49,4%.

Раніше повідомлялося, що нові вибори оголосили після того, як глава уряду Нікол Пашинян під тиском громадськості подав у відставку.

Політична криза в Вірменії розгорілася після того, як військові офіцери закликали Пашиняна піти у відставку, але той у відповідь ініціював відставки в місцевому Генеральному штабі.

В результаті противники чинного прем'єра протягом декількох тижнів проводили акції протесту, і Пашинян запропонував провести дострокові вибори.

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АрмениявыборыНікол Пашинян