Партія Пашиняна перемагає на виборах у Вірменії після підрахунку на всіх дільницях

На другому місці блок екс-президента Роберта Кочаряна "Вірменія" з 21,04% голосів. Наступний блок екс-президента Сержа Саргсяна "Честь маю "(5,23% голосів).

Виборчий поріг для партій-5%, для блоків - 7%.

У той же час, слід зазначити, що Партія Пашиняна не добрала на позачергових парламентських виборах 0,08%, щоб одноосібно формувати уряд.

Всього у виборах брали участь 25 партій і блоків. Явка склала 49,4%.