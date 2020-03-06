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Партия Нетаньяху требует пересчета голосов на выборах в Израиле

Новости » Политика     06.03.2020 - 14:43
Партия Нетаньяху требует пересчета голосов на выборах в Израиле
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

"Ликуд" просит Верховный суд разрешить пересчет голосов  

Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху требует пересчета голосов на парламентских выборах. Об этом пишет The Times of Israel.

Сообщается, что "Ликуд" подаст петицию в Верховный суд с требованием разрешить провести пересчет на всех избирательных участков. В своем заявлении партия указывает, что хочет исправить "ошибки в записях и фиксации результатов". При этом "Ликуд" ничем конкретным не аргументирует свои требования, однако настаивает на пересчете до обнародования официальных результатов выборов.

При этом израильский ЦИК уже выступил с заявлением о том, что партия Нетаньяху пытается подорвать авторитет избирательной комиссии.

На сегодня ЦИК обработал 100% бюллетеней, однако официальные результаты выборов объявят на следующей неделе. По предварительным результатам, правый блок с "Ликудом" занимает 58 мест в Кнессете из 120 и Нетаньяху снова не хватает мандатов для формирования правительства большинства.

Кроме того, до сих пор продолжается проверка шести избирательных участков, на которых фиксировались нарушения.

Напомним, ранее сообщалось, что оппоненты Нетаньяху инициируют законопроект, который запретит ему снова возглавить правительство. Ожидается, что новый закон запретит занимать пост премьера более двух сроков, а также назначать человека, который находится под следствием.

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