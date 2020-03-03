В Израиле обнародовали результаты подсчета 90% голосов на выборах

Фото: выборы в Израиле (twitter.com/xdolphinhandx)

Партия Нетаньяху набирает 29,3%, коалиция снова под угрозой

На выборах в Израиле по результатам подсчета 90% голосов лидирует партия "Ликуд" действующего премьера Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что "Ликуд" набирает 29,3% голосов, "Кахоль Лаван" Бени Ганца - 26,3%, Объединенный арабский список - 12,9%. Далее идут ультраортодоксальная партия ШАС с 7,8%, "Яадут а Тора" с 6,2%, НДИ - 5,9%, "Авода-Гешер-МЕРЕЦ" - 5,7%, Ямина" - 5%.

Новые подсчеты дают правому блоку 59 мест из 120, левоцентристскому и арабскому - 54. Лидер Объединенного списка Айман Одех уже назвал эти результаты "безумным достижением", поскольку арабская фракция увеличила количество мест в Кнессете с 10 до 15.

В то же время, представители "Ликуда" уверены, что в течение нескольких дней сформирует коалицию с участием перебежчиками. На сегодня партия ведет переговоры с шестью "потенциальными новобранцами".

В качестве потенциальных перебежчиков упоминаются бывший помощник Нетаньяху и бывший секретарь Кабинета министров, которые избрались от "Кахоль Лаван". В прошлом году Бени Ганц обвинял их в срыве формирования правительства меньшинства.

При этом лидер "Кахоль Лавана" после того, как стали известны результаты подсчета 90% голосов, заявил, что будет уважать решение избирателей, хотя у "Ликуда" нет большинства.

Напомним, вчера в Израиле прошли третьи за год парламентские выборы. После двух предыдущих ни один из лидеров двух ведущих партий не смог сформировать правительство. Нетаньяху пытается в рекордный пятый раз занять кресло премьер-министра.