Партія Нетаньяху вимагає перерахунку голосів на виборах в Ізраїлі

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

"Лікуд" просить Верховний суд дозволити перерахунок голосів

Партія "Лікуд" прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху вимагає перерахунку голосів на парламентських виборах. Про це пише The Times of Israel.

Повідомляється, що "Лікуд" подасть петицію до Верховного суду з вимогою дозволити провести перерахунок на всіх виборчих дільниць. У своїй заяві партія вказує, що хоче виправити "помилки в записах і фіксації результатів". При цьому "Лікуд" нічим конкретним не аргументує свої вимоги, проте наполягає на перерахунку до оприлюднення офіційних результатів виборів.

При цьому ізраїльська ЦВК вже виступила із заявою про те, що партія Нетаньяху намагається підірвати авторитет виборчої комісії.

На сьогодні ЦВК опрацювала 100% бюлетенів, однак офіційні результати виборів оголосять наступного тижня. За попередніми результатами, правий блок з "Лікудом" займає 58 місць у Кнесеті з 120 і Нетаньяху знову не вистачає мандатів для формування уряду більшості.

Крім того, досі триває перевірка шести виборчих дільниць, на яких фіксувалися порушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опоненти Нетаньяху ініціюють законопроект, який заборонить йому знову очолити уряд. Очікується, що новий закон заборонить обіймати посаду прем'єра понад два терміни, а також призначати людину, яка перебуває під слідством.