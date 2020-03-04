Выборы в Израиле: оппоненты Нетаньяху инициируют его отстранение  

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

В Израиле хотят запретить Нетаньяху занимать должность премьера

Блок "Кахоль Лаван", который на выборах в Израиле занимает второе место, инициирует законопроект о запрете действующему премьеру Биньямину Нетаньяху занимать пост главы правительства. Об этом сообщают израильские СМИ.

Сообщается, что лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц лично одобрил продвижение такого законопроекта. Также в блоке заявили, что продвижение законопроекта зависит от готовности партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана поддержать его

В то же время в окружении Либермана отказались комментировать эту инициативу до оглашения окончательных результатов выборов. Блок "Авода-Гешер-МЕРЕЦ" и Объединенный арабский список уже заявили о готовности поддержать законопроект против Нетаньяху, однако представители блока праворелигиозных партий резко раскритиковали его.

Также сообщается, что Верховный суд Израиля отклонил иск о запрете президенту страны наделять главу правительства мандатом на формирование коалиции.

По итогам подсчета 99% голосов "Ликуд" Нетаньяху имеет 36 мандатов, "Кахоль Лаван" - 33, Объединенный арабский список - 15, ШАС - 9, "Авода-Гешер-МЕРЕЦ", "Яадут а-Тора" и НДИ - по 7, а "Ямина" - 6 мандатов.

Таким образом, праворелигиозный блок имеет 58 мандатов, левоцентристский блок при участии Объединенного арабского списка - 55, НДИ - 7.

Напомним, ранее сообщалось, что первое судебное заседание по делу о возможной коррупции со стороны Нетаньяху состоится 17 марта. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.