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Партия Нетаньяху попала в скандал с крупнейшей утечкой данных избирателей

Новости » Политика     10.02.2020 - 18:32
Партия Нетаньяху попала в скандал с крупнейшей утечкой данных избирателей
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Через приложение Elector произошла утечка данных 6,5 млн избирателей  

В Израиле произошла крупнейшая в истории утечка данных избирателей из-за недостатков приложении партии "Ликуд", которую возглавляет премьер Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет местное издание Haaretz.

Сообщается, что "Ликуд" загрузил в приложение Elector полный реестр израильских избирателей, и это привело к утечке персональных данных почти 6,5 млн человек. Информация включает имена, номера удостоверений личности, адреса и пол каждого избирателя, а также номера телефонов и другие личные данные.

Разработчик Elector уже сообщил, что уязвимость в приложении была "единоразовым инцидентом, который уже устранен". По данным Haaretz, уязвимость позволяла любому загрузить весь реестр избирателей. До этого известная утечка аналогичной величины произошла в 2006 году, когда сотрудник МВД Израиля похитил реестр населения и незаконно опубликовал.

Уязвимость заключается в том, что в исходном коде Elector зафиксированы имена пользователей и пароли, которые позволили зайти в систему и загрузить реестр. На данный момент неизвестно, сколько человек получили доступ таким образом.

Приложение Elector является компьютеризированной системой управления выборами. Система позволяет отправлять текстовые сообщения и управлять данными об избирателях и участках.

Напомним, ранее в Британии обнаружили утечку данных более 260 млн пользователей Facebook.

До этого в Канаде во время кибератаки украли данные 15 млн человек.

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