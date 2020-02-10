Партія Нетаньяху потрапила в скандал з найбільшим витоком даних виборців

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Через додаток Elector стався витік даних 6,5 млн виборців

В Ізраїлі стався найбільший в історії витік даних виборців через недоліки додатку партії "Лікуд", яку очолює прем'єр Біньямін Нетаньяху. Про це пише місцеве видання Haaretz.

Повідомляється, що "Лікуд" завантажив у додаток Elector повний реєстр ізраїльських виборців, і це призвело до витоку персональних даних майже 6,5 млн осіб. Інформація включає імена, номери посвідчень особи, адреси й стать кожного виборця, а також номери телефонів і інші особисті дані.

Розробник Elector вже повідомив, що вразливість у програмі була "одноразовим інцидентом, який вже усунуто". За даними Haaretz, вразливість дозволяла будь-якому завантажити весь реєстр виборців. До цього відомий витік аналогічної величини стався у 2006 році, коли співробітник МВС Ізраїлю викрав реєстр населення і незаконно опублікував.

Вразливість полягає в тому, що у вихідному коді Elector зафіксовано імена користувачів і паролі, які дозволили зайти в систему і завантажити реєстр. На даний момент невідомо, скільки людей отримали доступ таким чином.

Додаток Elector є комп'ютеризованою системою управління виборами. Система дозволяє відправляти текстові повідомлення та управляти даними про виборців і ділянках.

Нагадаємо, раніше в Британії виявили витік даних понад 260 млн користувачів Facebook.

До цього в Канаді під час кібератаки вкрали дані 15 млн осіб.