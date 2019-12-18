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В Канаде во время кибератаки украли данные 15 млн человек

Новости » Телеком & IT     18.12.2019 - 01:09
В Канаде во время кибератаки украли данные 15 млн человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет пр данные медицинский лабораторий

В Канаде хакеры похитили базу данных сети медицинских лабораторий LifeLabs, что привело к утечке данных. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил сам президент сети Чарльз Браун в открытом письме к сотрудникам.

Браун отметил, что кибератака открыла неавторизованный доступ компьютерных систем сети лабораторий с информацией о пользователях. Данные могли содержать - имя, адрес, электронную почту, логин, пароль, дату рождения, номер карточки государственного медицинского страхования и результаты лабораторных тестов.

Также Браун отметил, что только когда компания провела платеж - тогда она смогла получить данные своих пациентов.

"Мы сделали это в сотрудничестве с экспертами, знакомыми с кибератаками и переговорами с киберпреступниками", - отметил директор, не уточнив выплаченную ворам сумму.

Напомним, в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана) объявили режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки на серверы.

В прошлом месяце хакеры 11 раз атаковали сайты ЦИК и ОП Порошенко в Канаде встретился с премьером провиции Альберта
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