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Партия Мэй намерена отправить ее в отставку из-за Brexit, - Times

Новости » Политика    21.04.2019 - 04:17
Партия Мэй намерена отправить ее в отставку из-за Brexit, - Times
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Консерваторы в парламенте потребуют от премьера оставить пост до конца июня

Высокопоставленный представитель правящей Консервативной партии Великобритании, глава парламентского "Комитета 1922" Грэм Брэди на следующей неделе намерен объявить Терезе Мэй, что она должна уйти в отставку до конца июня или ей грозит вынесение вотума недоверия. Об этом сообщили источники в Консервативной партии, передает РБК-Украина со ссылкой на Sunday Times.

По информации издания, несмотря на то, что Мэй в декабре уже выносился вотум недоверия, а по партийным правилам в течение года снова выносить вопрос о недоверии на голосование нельзя, в партии могут изменить правила, если премьер откажется сама уйти в отставку.

Брэди якобы намерен объявить премьер-министру, что 70% консерваторов в парламенте хотят, чтобы она ушла в отставку из-за неудовлетворительной работы по Brexit.

Великобритания должна была выйти из Европейского Союза 29 марта, но этот срок был перенесен на 12 апреля, а затем - на 31 октября, в связи с тем, что Мэй не удается договориться с парламентом об условиях Brexit.

Напомним, ранее официальный представитель Терезы Мэй заявил, что правительство продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из Европейского союза без соглашения.

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