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Партія Мей має намір відправити її у відставку через Brexit, - Times

Новини » Політика    21.04.2019 - 04:17
Партія Мей має намір відправити її у відставку через Brexit, - Times
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Консерватори в парламенті вимагають від прем'єра залишити пост до кінця червня

Високопоставлений представник правлячої Консервативної партії Великої Британіїголова парламентського "Комітету 1922" Грем Бреді наступного тижня має намір оголосити Терезі Мей, що вона повинна піти у відставку до кінця червня або їй загрожує винесення вотуму недовіри. Про це повідомили джерела в Консервативній партії, передає РБК-Україна з посиланням на Sunday Times.

За інформацією видання, незважаючи на те, що Мей у грудні вже виносився вотум недовіри, а за партійними правил протягом року знову виносити питання про недовіру на голосування не можна, у партії можуть змінити правила, якщо прем'єр відмовиться сама піти у відставку.

Бреді нібито має намір оголосити прем'єр-міністру, що 70% консерваторів у парламенті хочуть, щоб вона пішла у відставку через незадовільну роботу з Brexit.

Велика Британія мала вийти з Європейського Союзу 29 березня, однак цей термін був перенесений на 12 квітня, а потім - на 31 жовтня, у зв'язку з тим, що Мей не вдається домовитися з парламентом про умови Brexit.

Нагадаємо, раніше офіційний представник Терези Мей заявив, що уряд продовжить готуватися до сценарію виходу Британії з Європейського союзу без угоди.

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