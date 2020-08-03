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Партия мэров "Пропозиция" пойдет на парламентские выборы

Киев, Понедельник 03 августа 2020 08:19
Партия мэров "Пропозиция" пойдет на парламентские выборы
Фото: презентации партии (facebook.com/proposicia)
Автор: Анастасия Рокитна, Милан Лелич

Однако, сначало партия идет на местные выборы

Партия мэров "Пропозиция" собирается пойти на парламентские выборы. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что рано или поздно Украина может войти в досрочную парламентскую кампанию.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, сначало партия пойдет на местные выборы, а дальше будут смотреть по экономической ситуации.

"Конечно, монобольшинство в нынешнем виде президент создать уже не сможет. Но к нему должно прийти понимание (и я надеюсь, оно постепенно приходит): если ты получил абсолютную власть, то у тебя и абсолютная ответственность", - сказал он.

Напомним, 19 июня в Киеве презентовали новую партию мэров "Пропозицию". Политическая партия создана при участии мэров крупных городов Украины.

На пятом внеочередном съезде партии, который состоялся в Киеве, к партии присоединился мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Отметим, в Центризбиркоме говорили, что в этом году местные выборы в Украине будут проходить в сложных условиях из-за изменений избирательного закона и пандемию коронавируса.

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