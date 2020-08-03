Партия мэров "Пропозиция" пойдет на парламентские выборы

Фото: презентации партии (facebook.com/proposicia)

Однако, сначало партия идет на местные выборы

Партия мэров "Пропозиция" собирается пойти на парламентские выборы. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что рано или поздно Украина может войти в досрочную парламентскую кампанию.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, сначало партия пойдет на местные выборы, а дальше будут смотреть по экономической ситуации.

"Конечно, монобольшинство в нынешнем виде президент создать уже не сможет. Но к нему должно прийти понимание (и я надеюсь, оно постепенно приходит): если ты получил абсолютную власть, то у тебя и абсолютная ответственность", - сказал он.

Напомним, 19 июня в Киеве презентовали новую партию мэров "Пропозицию". Политическая партия создана при участии мэров крупных городов Украины.

На пятом внеочередном съезде партии, который состоялся в Киеве, к партии присоединился мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Отметим, в Центризбиркоме говорили, что в этом году местные выборы в Украине будут проходить в сложных условиях из-за изменений избирательного закона и пандемию коронавируса.