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Партія мерів "Пропозиція" піде на парламентські вибори

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 08:19
Партія мерів "Пропозиція" піде на парламентські вибори
Фото: презентації партії (facebook.com/proposicia)
Автор: Анастасия Рокитна, Мілан Лєліч

Однак, спочатку партія йде на місцеві вибори

Партія мерів "Пропозиція" збирається піти на парламентські вибори. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що рано чи пізно Україна може увійти в дострокову парламентську кампанію.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, спочатку партія піде на місцеві вибори, а далі будуть дивитися на економічну ситуацію.

"Звичайно, монобільшість в нинішньому вигляді президент створити вже не зможе. Але до нього має прийти розуміння (і я сподіваюся, воно поступово приходить): якщо ти отримав абсолютну владу, то у тебе і абсолютна відповідальність", - сказав він.

Нагадаємо, 19 червня в Києві презентували нову партію мерів "Пропозицію". Політична партія створена за участю мерів великих міст України.

На п'ятому позачерговому з'їзді партії, який відбувся в Києві, до партії приєднався мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Зазначимо, у Центрвиборчкомі говорили, що цього року місцеві вибори в Україні будуть проходити в складних умовах через зміни виборчого закону і пандемію коронавіруса.

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