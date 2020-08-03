Партія мерів "Пропозиція" піде на парламентські вибори

Фото: презентації партії (facebook.com/proposicia)

Однак, спочатку партія йде на місцеві вибори

Партія мерів "Пропозиція" збирається піти на парламентські вибори. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що рано чи пізно Україна може увійти в дострокову парламентську кампанію.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, спочатку партія піде на місцеві вибори, а далі будуть дивитися на економічну ситуацію.

"Звичайно, монобільшість в нинішньому вигляді президент створити вже не зможе. Але до нього має прийти розуміння (і я сподіваюся, воно поступово приходить): якщо ти отримав абсолютну владу, то у тебе і абсолютна відповідальність", - сказав він.

Нагадаємо, 19 червня в Києві презентували нову партію мерів "Пропозицію". Політична партія створена за участю мерів великих міст України.

На п'ятому позачерговому з'їзді партії, який відбувся в Києві, до партії приєднався мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Зазначимо, у Центрвиборчкомі говорили, що цього року місцеві вибори в Україні будуть проходити в складних умовах через зміни виборчого закону і пандемію коронавіруса.