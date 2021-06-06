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Партия Меркель лидирует на местных выборах в Германии

Автор: Юлия Струк

Данные экзит-полов свидетельствуют, что партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз набирает наибольшую поддержку на выборах в земельный парламент в Саксонии-Анхальт. ХДС получает 35-36% голосов.

Об этом сообщает DW.

По данным экзит-полов ARD и ZDF, второе место заняли правопопулисты из партии "Альтернатива для Германии", однако их результат хуже, чем показывали последние соцопросы - между 22,5 и 23,5% голосов.

Социал-демократическая партия Германии набирает от 8 до 8,5% голосов. Левая партия, по прогнозам, получает 11%. А "зеленые" - 6,5%. Свободная демократическая партия - 6,5%.

В земле Саксония-Анхальт с 2016 года у власти находится коалиция в составе ХДС, СДПГ и "Зеленых".

Выборы в земельный парламент Саксонии-Анхальт являются последними перед сентябрьскими выборами в Бундестаг.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что после выборов в Бундестаг позиция ФРГ по газопроводу "Северный поток-2" может измениться. На сегодня внутри страны появляется все больше противников этого проекта.

Как писало РБК-Украина, лидер "Зеленых" Германии Роберт Габек выступил за то, чтобы поставлять оружие Украине. Он раскритиковал правительство за нежелание поддержать нашу страну в этом вопросе.

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