Партия Меркель лидирует на местных выборах в Германии

По данным экзит-полов ARD и ZDF, второе место заняли правопопулисты из партии "Альтернатива для Германии", однако их результат хуже, чем показывали последние соцопросы - между 22,5 и 23,5% голосов.

Социал-демократическая партия Германии набирает от 8 до 8,5% голосов. Левая партия, по прогнозам, получает 11%. А "зеленые" - 6,5%. Свободная демократическая партия - 6,5%.

В земле Саксония-Анхальт с 2016 года у власти находится коалиция в составе ХДС, СДПГ и "Зеленых".

Выборы в земельный парламент Саксонии-Анхальт являются последними перед сентябрьскими выборами в Бундестаг.