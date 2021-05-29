Порошенко: у Украины есть право рассчитывать на миротворческую миссию ООН

29 мая мир отмечает Международный день миротворцев ООН , который в свое время был провозглашен благодаря активной поддержке украинской дипломатии.

Об этом заявил пишет пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Facebook .

Он поздравил украинских миротворцев и отметил, что Украина рассчитывает на международную солидарность в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета.

"Мои искренние поздравления и слова глубокой благодарности и уважения всем тем, прежде всего от Украины, кто верой и правдой служит высокой миссии по поддержанию мира и безопасности в мире. Склоним голову и перед памятью тех героев, кто, выполняя почетную миссию, отдал свою жизнь ради безопасного мира", - написал Порошенко.

По его словам, для Украины этот день имеет особое значение.

"Наши мужественные воины, настоящие профессионалы военнослужащие Вооруженных сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины, достойно выполняют свою миссию во многих уголках планеты", - добавил Порошенко.

Он также отметил, что украинские представители и сегодня служат там, где международные миротворческие силы ООН остаются едва ли не единственным эффективным инструментом для восстановления мира, безопасности и стабильности.

"Это дает Украине неоспоримое право рассчитывать на международную солидарность сегодня, когда мы уже восьмой год защищаем себя и цивилизованный мир от русского нашествия на фронте Донбасса", - убежден он.

Порошенко считает, что размещение миротворческой операции под эгидой ООН на оккупированной части Донбасса, включая границу, стало бы весомым фактором, который кардинально изменил бы расстановку сил в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.