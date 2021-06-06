Партія Меркель лідирує на місцевих виборах у Німеччині

За даними екзитполів ARD і ZDF, друге місце посіли правопопулісти з партії "Альтернатива для Німеччини", однак їх результат гірше, ніж показували останні соцопитування - між 22,5 і 23,5% голосів.

Соціал-демократична партія Німеччини здобуває від 8 до 8,5% голосів. Ліва партія, за прогнозами, одержує 11%. А "зелені" - 6,5%. Вільна демократична партія - 6,5%.

У землі Саксонія-Ангальт з 2016 року при владі перебуває коаліція у складі ХДС, СДПН і "Зелених".

Вибори до земельного парламенту Саксонії-Ангальт є останніми перед вересневими виборами до Бундестагу.