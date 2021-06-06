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Партія Меркель лідирує на місцевих виборах у Німеччині

Автор: Юлія Струк

Дані екзит-полів свідчать, що партія канцлера Німеччини Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз набирає найбільшу підтримку на виборах до земельного парламенту у Саксонії-Ангальт. ХДС здобуває 35-36% голосів.

Про це повідомляє DW.

За даними екзитполів ARD і ZDF, друге місце посіли правопопулісти з партії "Альтернатива для Німеччини", однак їх результат гірше, ніж показували останні соцопитування - між 22,5 і 23,5% голосів.

Соціал-демократична партія Німеччини здобуває від 8 до 8,5% голосів. Ліва партія, за прогнозами, одержує 11%. А "зелені" - 6,5%. Вільна демократична партія - 6,5%.

У землі Саксонія-Ангальт з 2016 року при владі перебуває коаліція у складі ХДС, СДПН і "Зелених".

Вибори до земельного парламенту Саксонії-Ангальт є останніми перед вересневими виборами до Бундестагу.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що після виборів до Бундестагу позиція ФРН щодо газопроводу "Північний потік-2" може змінитися. На сьогодні всередині країни з'являються все більше противників цього проекту.

Як писало РБК-Україна, лідер "Зелених" Німеччини Роберт Габек виступив за те, щоб постачати зброю Україні. Він розкритикував уряд за небажання підтримати нашу державу в цьому питанні.

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Новини України ГерманиявыборыАнгела Меркель