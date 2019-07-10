Партия "Голос" не проходит в парламент следующего созыва, - рейтинг

Политическая партия "Голос", лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, не преодолеет 5%-ый барьер и не пройдет в Раду на досрочных парламентских выборах 21 июля. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 25 июня по 7 июля 2019 года.

Отмечается, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 6 партий:

48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

14,1% - за партию "Оппозиционная платформа - "За Життя",

9,2% - за партию "Европейская Солидарность",

6,2% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

4,4% - за партию "Голос",

4,1% - за партию "Сила и Честь"

Меньшую поддержку имеют партии "Оппозиционный блок" (2,5%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,4%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,3%), "Гражданская позиция (1,8%), "Свобода" (1,6%), "Партия Шария" (1,6%), "Самопомощь" (0,7%), Аграрная партия (0,1%).

Ранее сообщалось, что по данным опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" 28 июня - 4 июля 2019 года, 5% -ный барьер могут преодолеть пять политических сил. В частности, партия "Голос" набирала 7,5% голосов.

РБК-Украина писало, что данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 июня - 3 июля, показали, что партия "Голос" могла набрать 7,2% голосов на выборах в Раду.