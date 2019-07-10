Партія "Голос" не проходить у парламент наступного скликання, - рейтинг

Політична партія "Голос", лідером якої є музикант Святослав Вакарчук, не подолає 5%-ий бар'єр та не пройде до Ради на дострокових парламентських виборах 21 липня. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 25 червня по 7 липня 2019 року.

Зазначається, якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 6 партій:

48,5% проголосували б за партію "Слуга народу",

14,1% - за партію "Опозиційна платформа - "За Життя",

9,2% - за партію "Європейська Солідарність",

6,2% - за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",

4,4% - за партію "Голос",

4,1% - за партію "Сила і Честь".

Меншу підтримку мають партії "Опозиційний блок" (2,5%), Радикальна партія Олега Ляшка (2,4%), "Українська стратегія Гройсмана" (2,3%), "Громадянська позиція (1,8%), "Свобода" (1,6%), "Партія Шарія" (1,6%), "Самопоміч" (0,7%), Аграрна партія (0,1%).

Раніше повідомлялося, що за даними опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" 28 червня - 4 липня 2019 року, 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять політичних сил. Зокрема, партія "Голос" набирала 7,5% голосів.

РБК-Україна писало, що дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 червня - 3 липня, показали, що партія "Голос" могла набрати 7,2% голосів на виборах в Раду.