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Партия "Голос" готова работать в коалиции новой Рады, - Вакарчук

Новости » Выборы 2019    07.06.2019 - 19:49
Партия "Голос" готова работать в коалиции новой Рады, - Вакарчук
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Украина)

Политсила готова к коалиции с теми партиями, которые полностью разделяют ее принципы

Партия "Голос" готова участвовать в формировании коалиции Верховной рады нового созыва с партиями, которые разделяют принципы этой политической силы. Об этом сообщил ее лидер Святослав Вакарчук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, партия "Голос" готова к коалиции, но только с теми силами, которые полностью разделяют наши принципы.

Также Вакарчук заявил, что партия не намерена работать в коалиции с политическими силами, которые не согласны, что украинский выбор - это Европа, которые будут защищать олигархов, не разделяют правило "закон - один для всех" и не хотят делать власть подотчетной народу.

"По остальному можно договариваться", - сказал лидер "Голоса".

По результатам исследования предвыборных настроений украинцев, которое было проведено социологической группой “Рейтинг” во второй половине мая, новая партия “Голос” на предстоящих выборах может набрать 4,6% голосов (среди тех, кто точно пойдет голосовать и определился с выбором).

Среди всех опрошенных уровень поддержки данной политсилы составляет 3,4% голосов.

Министерство юстиции Украины зарегистрировало партию "Голос", с которой украинский исполнитель Святослав Вакарчук собирается идти на парламентские выборы. Партия была создана на основе политической партии, которую зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы.

 

 

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