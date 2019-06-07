Партія "Голос" готова працювати в коаліції нової Ради, - Вакарчук

Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна)

Політсила готова до коаліції з тими партіями, які поділяють її принципи

Партія "Голос" готова брати участь у формуванні коаліції Верховної ради нового скликання з партіями, які поділяють принципи цієї політичної сили. Про це повідомив її лідер Святослав Вакарчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, партія "Голос" готова до коаліції, але тільки з тими силами, які поділяють наші принципи.

Також Вакарчук заявив, що партія не має наміру працювати в коаліції з політичними силами, які не згодні, що український вибір - це Європа, які будуть захищати олігархів, не поділяють правило "закон - один для всіх" і не хочуть робити владу підзвітною народу.

"По іншому можна домовлятися", - сказав лідер "Голоси".

За результатами дослідження передвиборчих настроїв українців, яке було проведене соціологічною групою "Рейтинг" у другій половині травня, нова партія "Голос" на майбутніх виборах може набрати 4,6% голосів (серед тих, хто точно піде голосувати і визначився з вибором).

Серед усіх опитаних рівень підтримки цієї політсили становить 3,4% голосів.

Міністерство юстиції України зареєструвало партію "Голос", з якою український виконавець Святослав Вакарчук збирається йти на парламентські вибори. Партія була створена на основі політичної партії, яку зареєстрували в 2015 році, щоб йти на місцеві вибори.