ЦИК зарегистрировал первых кандидатов от партии

Партия "Единый центр" представила 5 кандидатов в депутаты на выборы в Верховную раду. Об этом сообщает общественное движение "Опора".

Перечень кандидатов в народные депутаты, выдвинутых политической партией, которых 7 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала для участия во внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 в одномандатных округах: Закарпатская область: Михаил Фединец (избирательный округ №68), Виктор Балога (избирательный округ №69), Иван Балога (избирательный округ№70), Василий Йовдий (избирательный округ №72), Павел Балога (избирательный округ №73).

Отмечается, что кандидатов были выдвинуты 30 мая на съезде политсилы.

Напомни, сегодня Министерство экономического развития и торговли позволило Центральной избирательной комиссии заключать прямые договора для подготовки к внеочередным выборам в Верховную раду.

Ранее РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия завершила процесс предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов в Раду.