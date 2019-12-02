ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Партия Джонсона хочет ужесточить процедуру въезда для европейцев после Brexit

Новости » В мире     02.12.2019 - 15:57
Партия Джонсона хочет ужесточить процедуру въезда для европейцев после Brexit
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Это связано с терактом на Лондонском мосту

Консервативная партия британского премьер-министра Бориса Джонсона настаивает на реформировании пограничных правил для граждан Евросоюза после выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, после террористической атаки на Лондонском мосту в пятницу, когда два человека погибли и еще трое получили ранения, Консервативная партия выдвинула пакет из пяти изменений в пограничных правилах, в том числе требование для граждан ЕС пройти процедуру электронного оформления для въезда в Великобританию. Партия обязалась осуществить изменения, как только состоится Brexit.

В соответствии с планами, если партия победит на выборах 12 декабря, граждане ЕС должны будут получить разрешение на посещение страны через новое электронное разрешение на поездки, онлайн-форму, разработанную "для проверки прибывающих и блокирования угроз".

Европейцы, подающие заявки в рамках предлагаемой программы, также должны будут проходить биометрические проверки. В партии заявили, что "намерены обсудить это с ЕС на следующем этапе переговоров".

Напомним, ранее Джонсон пообещал ужесточить наказание для осужденных за насилие и терроризм после теракта на Лондонском мосту. Отметим, нападавший был досрочно освобожден из тюрьмы, где отбывал наказание за терроризм. По словам Джонсона, таких было 74 человека.

Также сообщалось, что Джонсон обещает масштабный пересмотр оборонной сферы Британии в 2020 году.

Партия Джонсона собрала рекордные деньги с начала кампании в Британии Британский парламент возобновит работу 17 декабря
Новости Украины Brexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь