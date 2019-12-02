Партия Джонсона хочет ужесточить процедуру въезда для европейцев после Brexit

Это связано с терактом на Лондонском мосту
Консервативная партия британского премьер-министра Бориса Джонсона настаивает на реформировании пограничных правил для граждан Евросоюза после выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как сообщается, после террористической атаки на Лондонском мосту в пятницу, когда два человека погибли и еще трое получили ранения, Консервативная партия выдвинула пакет из пяти изменений в пограничных правилах, в том числе требование для граждан ЕС пройти процедуру электронного оформления для въезда в Великобританию. Партия обязалась осуществить изменения, как только состоится Brexit.
В соответствии с планами, если партия победит на выборах 12 декабря, граждане ЕС должны будут получить разрешение на посещение страны через новое электронное разрешение на поездки, онлайн-форму, разработанную "для проверки прибывающих и блокирования угроз".
Европейцы, подающие заявки в рамках предлагаемой программы, также должны будут проходить биометрические проверки. В партии заявили, что "намерены обсудить это с ЕС на следующем этапе переговоров".
Напомним, ранее Джонсон пообещал ужесточить наказание для осужденных за насилие и терроризм после теракта на Лондонском мосту. Отметим, нападавший был досрочно освобожден из тюрьмы, где отбывал наказание за терроризм. По словам Джонсона, таких было 74 человека.
Также сообщалось, что Джонсон обещает масштабный пересмотр оборонной сферы Британии в 2020 году.