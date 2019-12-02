Партия Джонсона хочет ужесточить процедуру въезда для европейцев после Brexit

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Это связано с терактом на Лондонском мосту

Консервативная партия британского премьер-министра Бориса Джонсона настаивает на реформировании пограничных правил для граждан Евросоюза после выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, после террористической атаки на Лондонском мосту в пятницу, когда два человека погибли и еще трое получили ранения, Консервативная партия выдвинула пакет из пяти изменений в пограничных правилах, в том числе требование для граждан ЕС пройти процедуру электронного оформления для въезда в Великобританию. Партия обязалась осуществить изменения, как только состоится Brexit.

В соответствии с планами, если партия победит на выборах 12 декабря, граждане ЕС должны будут получить разрешение на посещение страны через новое электронное разрешение на поездки, онлайн-форму, разработанную "для проверки прибывающих и блокирования угроз".

Европейцы, подающие заявки в рамках предлагаемой программы, также должны будут проходить биометрические проверки. В партии заявили, что "намерены обсудить это с ЕС на следующем этапе переговоров".

Напомним, ранее Джонсон пообещал ужесточить наказание для осужденных за насилие и терроризм после теракта на Лондонском мосту. Отметим, нападавший был досрочно освобожден из тюрьмы, где отбывал наказание за терроризм. По словам Джонсона, таких было 74 человека.