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Джонсон обещает масштабный пересмотр оборонной сферы Британии в 2020

Новости » В мире     01.12.2019 - 11:47
Джонсон обещает масштабный пересмотр оборонной сферы Британии в 2020
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

По его словам, пересмотр будет самым масштабным со времен холодной войны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал в 2020 году провести самый масштабный пересмотр стратегии безопасности, обороны и внешней политики страны со времен холодной войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

По его словам, новые отношения в сфере безопасности с Европейским союзом должны идти рука об руку с поддержкой со стороны НАТО.

"Несмотря на то, что мы планируем покинуть ЕС, мы обязаны укреплять сотрудничество с Европой в области безопасности. Но основой европейской безопасности с 1949 года является НАТО, и в 70-летие альянса мы должны модернизировать, а не отказываться от него", - сказал Джонсон.

Отмечается, что обновление системы обороны предполагает выход вооруженных сил Британии на передовые позиции в области военно-космических технологий.

"Мы должны провести огромную технологическую модернизацию всех наших сил безопасности, чтобы они смогли противостоять враждебным силам террористов и организованной преступности", - резюмировал Джонсон.

Напомним, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.

Двое человек умерли в результате атаки. Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за инцидент.

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