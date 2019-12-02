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Партія Джонсона хоче посилити процедуру в'їзду для європейців після Brexit

Новини » В світі     02.12.2019 - 15:57
Партія Джонсона хоче посилити процедуру в'їзду для європейців після Brexit
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Це пов'язано з терактом на Лондонському мосту

Консервативна партія британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона наполягає на реформуванні прикордонних правил для громадян Євросоюзу після виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляється, після терористичної атаки на Лондонському мосту у п'ятницю, коли дві людини загинули і ще троє отримали поранення, Консервативна партія висунула пакет з п'яти змін у прикордонних правилах, у тому числі вимогу для громадян ЄС пройти процедуру електронного оформлення для в'їзду у Велику Британію. Партія зобов'язалася здійснити зміни, як тільки відбудеться Brexit.

Згідно з планами, якщо партія переможе на виборах 12 грудня, громадяни ЄС повинні будуть отримати дозвіл на відвідування країни через новий електронний дозвіл на поїздки, онлайн-форму, розроблену для "перевірки людей, які прибувають і блокування загроз".

Європейці, які подаватимуть заявки в рамках пропонованої програми, також повинні будуть проходити біометричні перевірки. У партії заявили, що "мають намір обговорити це з ЄС на наступному етапі переговорів".

Нагадаємо, раніше Джонсон пообіцяв посилити покарання для засуджених за насильство і тероризм після теракту на Лондонському мосту. Зазначимо, нападник був достроково звільнений з в'язниці, де відбував покарання за тероризм. За словами Джонсона, таких було 74 людини.

Також повідомлялося, що Джонсон обіцяє масштабний перегляд оборонної сфери Британії у 2020 році.

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