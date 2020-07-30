ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

К партии Тимошенко присоединился действующий председатель Запорожской РГА

Запорожье, Четверг 30 июля 2020 13:27
К партии Тимошенко присоединился действующий председатель Запорожской РГА
Фото: представители запорожской ячейки "Батькивщины" (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Роман Полиектов идет на выборы от "Батькивщины"

К партии "Батькивщина" присоединился действующий председатель Запорожской районной государственной администрации Роман Полиектов, назначенный на должность президентом Владимиром Зеленским несколько месяцев назад.

Об этом сообщил председатель Запорожской "Батькивщины" Владислав Куценко.

"Роман - профессионал своего дела, грамотный менеджер и управленец. Человек, который пришел менять жизнь в Запорожском районе на лучше, но ему стало тесно и некомфортно в среде так называемых "слуг". Поэтому Роман сегодня с нами, с "Батькивщиной". Идет на местные выборы с командой профессионалов, чтобы реально поработать в интересах Запорожского края", - сообщил Куценко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесском городском совете создана депутатская группа "Батькивщины", в которую вошли 5 депутатов, которые ранее были членами других фракций.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Запорожская областьБатькивщинаТимошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь