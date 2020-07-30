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До партії Тимошенко долучився чинний голова Запорізької РДА

Запоріжжя, Четвер 30 липня 2020 13:27
До партії Тимошенко долучився чинний голова Запорізької РДА
Фото: представники запорізького осередка "Батьківщини" (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Роман Полієктов йде на вибори від "Батьківщини"

До партії "Батьківщина" долучився чинний голова Запорізької районної державної адміністрації Роман Полієктов, призначений на посаду президентом Володимиром Зеленським кілька місяців тому.

Про це повідомив голова Запорізької "Батьківщини" Владислав Куценко.

"Роман - професіонал своєї справи, грамотний менеджер і управлінець. Людина, яка прийшла міняти життя в Запорізькому районі на краще, але йому стало тісно і некомфортно в середовищі так званих "слуг". Тому Роман сьогодні з нами, з "Батьківщиною". Йде на місцеві вибори з командою професіоналів, щоб реально попрацювати в інтересах Запорізького краю", - повідомив Куценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одеській міській раді створено депутатську групу "Батьківщина", до якої увійшли 5 депутатів, які раніше були членами інших фракцій.

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