В Одесском горсовете создали депутатскую группу "Батькивщины"

Фото: Одесский городской совет (из открытых источников)

Руководителем группы избран Вадима Терещука

На очередной сессии Одесского городского совета 22 июля было объявлено о создании депутатской группы "Батькивщина".

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В состав группы вошли 5 депутатов, которые ранее были членами других фракций, - Александр Амици, Дмитрий Вишняков, Николай Крикливый, Виктор Новак, Вадим Терещук.

Руководителем группы избран Вадима Терещука, который по результатам анализа деятельности местных советов, который проводит Комитет избирателей Украины, неоднократно признавался одним из лучших депутатов Одесского городского совета.

"Сегодня партия Юлии Тимошенко - единственная политическая сила, которая не только последовательно отстаивает интересы людей, но и имеет четкий план восстановления страны и команду профессионалов, которая способна его воплотить", - отметил руководитель депутатской группы.

По словам Терещука, новообразованная команда сосредоточится на решении насущных для одесситов вопросов и будет надежной опорой партии "Батькивщина" в горсовете одного из самых перспективных украинских городов.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью с 21 на 22 июля неизвестные подожгли дом председателя Костопольского районного совета и Костопольской районной организации партии Батькивщина" в Ровенской области Сергея Ткачука.

Партия связывает преступление с политической деятельностью главы парторганизации.