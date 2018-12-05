Украина требует начать консультации с подписантами Будапештского меморандума

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

МИД Украины требует заставить РФ прекратить агрессию

Украина требует у подписантов Будапештского меморандума провести срочные консультации с целью заставить Россию прекратить агрессию и придерживаться условий подписанного ею международного документа. Об этом сообщает РБК-Украина и ссылкой на преслужбу Министрества иностранных дел (МИД) Украины.

В МИД отметили, что 24 года назад, подписав Меморандум, государства-гаранты предоставили обязательства, что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Требование о проведении консультаций МИД Украины направило Великобритании, Соединенным Штатам Америки и Российской Федерации.

"Эти государства обязались воздерживаться от угрозы силой или использования силы против территориальной целостности или политической независимости Украины", отметили в МИД.

В частности, в министерстве отмечают, что атака России в Керченском проливе против кораблей Военно-морских сил, которая произошла 25 ноября, является продолжением российской агрессии, начатой против Украины 20 февраля 2014 года.

"МИД неизменно рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения безопасности Украины и требует от России в полной мере придерживаться взятых обязательств", - говорится в заявлении МИД к страна-подписантам Будапештского меморандума.

МИД заявляет, что агрессия РФ и нарушение условий отказа Украины от ядерного оружия "подрывает международный режим нераспространения и будет определять будущее отношений со странами, которые могут выбрать путь разработки этого типа вооружения".

"Только действенные шаги станут залогом восстановления доверия к Будапештскому меморандуму и мерам международного сообщества по укреплению международного режима нераспространения", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, в Государственном департаменте США призвали российские власти освободить украинских моряков, которые были захвачены Россией, а также осудили атаку России в Керченском проливе.