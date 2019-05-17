Нет такой партии: как либералы готовятся к парламентским выборам

"Голос" Вакарчука

Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, собрал единомышленников и журналистов на смотровой площадке возле Десятинной церкви в Киеве. В ожидании музыканта на небольшой сцене играли песни "Океана Эльзы", собравшиеся обсуждали новый проект Вакарчука, в этот раз политический – партию "Голос". К певцу, решившему стать политиком, у многих, по сути, был один вопрос:

– Почему именно сейчас?

– Когда как не сейчас, – парировал Вакарчук журналистам.

Под прицелом десятков камер он долго рассматривал панораму Киева, улыбнулся и сказал в никуда: "Хороший сегодня день". Уже через несколько минут Вакарчук был на сцене и рассказывал сотне людей о своем решении идти в парламент. В своем спиче музыкант оппонировал как представителям старых политических элит, так и новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

"Если президент будет предлагать изменения, мы будем выступать за большие изменения. Если президент предаст своих избирателей, мы заставим его отвечать перед избирателями. Нам не нужны бутафорные, фейковые изменения, нас интересуют настоящие изменения. Мы – партия "Голос", идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и творить политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения", – уточнил он.

Почти год до президентских выборов представители либерального лагеря, журналисты и обычные избиратели пытались добиться от Вакарчука окончательного решения, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства. Период неоднозначных ответов закончился только в январе: музыкант баллотироваться отказался и не поддержал ни одного из кандидатов. Правда, по информации РБК-Украина, о поддержке его просили Петр Порошенко и Анатолий Гриценко.

Выжидательная позиция Вакарчука сыграла с ним злую шутку. За минувший год его рейтинг упал в десять раз с 9% до 0,9%, согласно данным последней социологии. Однако стоит учитывать, что последние замеры электоральных симпатий проводились еще до официального заявления о походе "Голоса" на выборы. С другой стороны, до сих пор не понятно, будет ли сам Вакарчук вновь претендовать на депутатский мандат или попытается провести фракцию в парламент, чтобы затем вернуться к творчеству.

Главные конкуренты и потенциальные союзники музыканта в лагере демократической оппозиции на его заявление отреагировали весьма сдержано. Анатолий Гриценко сказал РБК-Украина, что не будет комментировать планы Вакарчука, порекомендовав обратиться к политологам. Андрей Садовый уклонился от прямого ответа, отметив, что его партия согласна сотрудничать со многими политиками: "Мы протягиваем всем руку и собираемся получить большую победу для Украины. Но для этого наши коллеги должны быть готовы к тяжелому труду".

Один из основателей либерального движения "Люди важливі", депутат Киевсовета Сергей Гусовский заявил, что его политсила контактирует с Вакарчуком, но факт переговоров о совместном походе на выборы в Верховную раду он не подтвердил: "С Вакарчуком сегодня ведем консультации, хорошо, что он презентовал себя в политике". Сооснователь "Силы людей" Александр Солонтай приветствовал решение музыканта идти в политику и добавил, что его партия будет искать с "Голосом" точки соприкосновения.

В "Блоке Петра Порошено" уверены, что поход Вакарчука на выборы в среднесрочной перспективе выгоден политсиле действующего президента: "Славик заберет тех, кто находится на нашем поле, но категорически не хочет голосовать за Порошенко. Он отгрызет голоса у Гриценко, Зеленского, немного и у нас. Если будет делать все грамотно, то может набрать и до 10%", – сказал один из депутатов БПП.

Либеральное единство

До президентских выборов в либеральном лагере Святослава Вакарчука рассматривали в качестве возможного лидера демократической оппозиции, который сможет объединить множество движений, партий и политических проектов, исповедующих схожую идеологию. Теперь к идее подобного объединения там относятся со сдержанным оптимизмом. Некоторые из потенциальных участников такой коалиции с оглядкой на опыт предыдущих лет от перспективы сотрудничества уже открещиваются.

Последний раз широким фронтом демократическая оппозиция выступила осенью 2017 года. В рамках акции "Большая политическая реформа" политики и активисты потребовали от Верховной рады ограничения депутатской неприкосновенности, реформы избирательного законодательства и создания Высшего антикоррупционного суда. Мирный протест перерос в столкновения людей с нашивками "Донбасс" под предводительством Семена Семенченко и Егора Соболева с полицией. Лидером расположившегося под парламентом палаточного городка стал Михаил Саакашвили. Большинство организаторов после этого прекратили свое участие в акции.

Один из них полтора года спустя к созданию успешного и масштабного либерального объединения относится скептически. По мнению собеседника РБК-Украина, большинство из тех, кто на данном этапе декларирует готовность создавать совместный политический проект, не способны договориться между собой: "Каждый наберет свои десятые доли процента, и потом будут обвинять друг друга, как обычно". В этом случае на условные 15% голосов либеральных избирателей будут претендовать около десяти политсил.

Александр Солонтай в то же время уверен, что электоральное поле этих проектов куда шире. По его мнению, основным конкурентом демократической оппозиции будет без пяти минут провластная партия "Слуга народа". Ведь избиратель Зеленского хочет обновления политической системы и новых лиц в парламенте.

"Это 50-60%. По минимуму парламент обновится на 40%, это формально восемь партий, которые пересекают проходной барьер. Но реально так не будет, на этом электоральном поле пойдет 3-4 силы. "Гражданская позиция" это конкурент, потому что у них 5%. "Самопомич" – нет, потому что у них есть национальная известность, но нет рейтинга", – предположил сооснователь "Силы людей".

Большинству политсил мешают объединиться разногласия о структуре управления совместной партией и вопросы об источниках ее финансирования, считает Солонтай. Но, по мнению собеседника, ситуацию могло бы изменить возвращение избирательных блоков. Пока же, согласно действующему законодательству, для того чтобы баллотироваться по списку другой силы политик должен покинуть свою партию.

"Мы ограничены, блоки для нас были бы счастьем. Потому что в таком случае не нужно выяснять структуру "Самопомочи", "Гражданской позиции", БПП или "Слуги народа". Вы просто договариваетесь: это ваше, это наше. Лидеры "Демальянса" в 2014 году, к примеру, были вынуждены выйти из партии, чтобы пойти по списку "Гражданской позиции". Сейчас они пойдут на выборы в составе "Самопомочи". Это не партийное строительство получается, а беготня за мандатами", – убежден Солонтай.

Преградой к совместному походу на парламентские выборы могут стать и взаимные претензии, которые у либералов накопились за прошедшие пять лет. Так, к примеру, лидер "Руху новых сил" Юрий Деревянко еще в начале каденции нынешнего созыва Верховной рады поссорился с "Сапомичью", несколько депутатов вышли из фракции и примкнули к нему. Один из функционеров движения "Люди важливі" Сергей Гусовский ранее возглавлял ее фракцию в Киевсовете, однако был исключен из рядов партии после скандала. РБК-Украина он объяснил, что благодарен Садовому за возможность новым лицам прийти в политику, однако в их сотрудничестве "поставлена точка".

Политтехнолог Сергей Гайдай уверен, что Украина остро нуждается в политиках правого толка, однако среди представленных партий таковых на данный момент не наблюдается. По его словам, с учетом того, что 62% людей в стране зависят от государства, политики преимущественно рассказывают избирателю о зарплатах, пенсиях, понижении тарифов и социальной защите.

"Если считать, что Вакарчук, "Самопомич", "Укроп", Гриценко, "Люди важливі" – это правые, то результаты у них не самые лучшие. Значит, они не были убедительными, не обладают харизматичными лидерами, нет у них развернутой последовательной публичной политики. Вопрос не в объединении, а в выстраивании грамотной коммуникации с избирателями. Там нечего делить, там нет "пирога", его нужно создавать", – добавил эксперт.

Переговорный процесс

Большинство политических союзов в либеральном лагере зачастую имели ситуативный и краткосрочный характер. К примеру, Садовый выполнил условия меморандума и снялся с президентских выборов в пользу кандидата с более высоким рейтингом. Однако на этом их сотрудничество с Гриценко на данный момент закончилось. Лидер "Гражданской позиции" говорит, что его партия будет участвовать в парламентской гонке, но объединяться ни с кем пока не собирается: "Переговоров не ведем. Встречи и консультации – да, регулярно. С теми, кто стоит на проукраинских и проевропейских позициях".

Андрей Садовый в свою очередь отмечает, что у "Самопомочи" были "разные разговоры со многими людьми, но нужно идти вперед". Конкретного ответа на вопрос о потенциальных союзниках он так и не дал, но отметил, что многие из них до конца не понимают, насколько сложно создать настоящую партию. В то же время политик уточнил, что "Самопомич" на предстоящих выборах внедрит открытые списки, не дожидаясь принятия Радой соответствующего закона.

"Мы даем уникальную возможность через "Самопомич" зайти в парламент большому количеству новых людей. Треть списка составят существующие депутаты, 70-80% – это будут новые люди: лидеры регионов, общественного сектора, экспертной среды. У нас есть возможность принять многих людей, но они должны исповедовать наши принципы. Я же не знаю, возможно, кто-то из наших молодых политиков захочет пойти в исполнительную власть, такие предложения звучат. Думаю, через неделю-две будет больше ясности, но то, что "Самопомич" идет на выборы – это однозначно, и мы готовы и в дальнейшем быть платформой для объединения", – рассказал Садовый.

На сегодняшний момент меморандум о сотрудничестве подписали небольшие партии – "Сила людей", "Украинская Галицкая партия" и "Демократическая сокира". Однако это скорее пакт о ненападении, чем заявление о совместном походе на выборы. Речь идет о скоординированной работе наблюдателей и членов избирательных комиссий. Рассматривается также вариант выдвижения единых кандидатов по одномандатным округам.

"В 2014 году все шли отдельно, и нам не хватило ума и компетенции даже мажоритарщиков согласовать. С другой стороны, либеральные силы показали способность договариваться на президентских выборах. Возможно, в этот раз все будет иначе", – отметил Солонтай.

Сергей Гусовский анонсировал объединение движения "Люди важливі" с другой неназванной политсилой после учредительного съезда 25 мая. Он не исключает, что партия будет иметь другое название. В планах: участие в парламентских выборах, своя фракции и коалиция с проукраинскими силами. Гусовский добавил, что консультации продолжаются.

"С другими силами мы ведем переговоры, например, с "Дій з нами". Весь круг общения я не хотел бы оглашать, это достаточно деликатный вопрос. Мы понимаем, что в обществе есть серьезный запрос на объединение. Для нас важно, чтобы в одной политической силе были люди с одинаковыми идеологическими принципами", – уточнил депутат.

Ранее движение "Люди важливі" считали возможной новой политической платформой для сольного похода на выборы премьер-министра Владимира Гройсмана. Однако Гусовский отметил, что он ничего не слышал об окончательной готовности главы правительства баллотироваться в Раду, как и о его идеологических взглядах. По его словам, Вакарчук, по крайней мере, поддерживает либеральные идеи.

"Широкий фронт хорошо выстраивается пошагово. Потому что если объединить сразу вместе пять партий, то можно провести много стратегических сессий, но так и не прийти к единому решению. Но если делать это пошагово, то можно наращивать эту силу", – резюмировал Гусовский.