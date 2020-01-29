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Парнаса выгнали из слушаний в Сенате по импичменту Трампа, - сенатор

Новости » В мире     29.01.2020 - 23:56
Парнаса выгнали из слушаний в Сенате по импичменту Трампа, - сенатор
Фото: Руди Джулиани и Лев Парнас (twitter.com/ScottMStedman)

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер пригласил Парнаса быть его личным гостем на процессе

Полиция Капитолия в Вашингтоне выпроводила связанного с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани американского бизнесмена Льва Парнаса из Сената США, где проходит суд в рамках импичмента Дональда Трампа. Об этом Twitter в сообщил сенатор-республиканец Тед Круз.

По его словам, лидер демократов в сенате Чак Шумер пригласил Парнаса быть его личным гостем на процессе.

"Несколько минут назад Парнаса выгнали из галереи, потому что он носит браслет на щиколотке, так как является обвиняемым в серьезных преступлениях!" - написал Круз.

Напомним, в октябре бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Ранее сообщалось, что Парнас подтвердил информацию о том, что за бывшим послом США в Украине Мари Йованович велась слежка. Парнас предоставил Палате представителей США переписку с представителями украинских властей.

Также Парнас в интервью MSNBC заявил, что в мае прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум о том, что вся американская помощь будет заморожена, если не будет расследования против сына Джо Байдена.

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