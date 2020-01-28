Импичмент Трампа: республиканцы в Сенате теряют единство

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Стратегия лидера республиканцев Макконнелла заключается в том, чтобы максимально сократить судебный процесс по импичменту

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл вынужден бороться за то, чтобы сохранить контроль над стратегией республиканцев относительно проведения судебных слушаний из импичмента президента Дональда Трампа после публикаций о записи бывшего советника Джона Болтона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Как отмечается, накануне Макконнелл отбивался от настойчивых призывов, в том числе со стороны однопартийцев, чтобы позволить Джону Болтону и другим потенциальным свидетелям выступить на слушаниях в Сенате.

"Это могло бы нанести ощутимый удар защиты Трампа, которого до сих пор поддерживают республиканцы", - говорится в материале.

Болтон, в частности, подтвердил, что президент лично связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Байденов.

Стратегия лидера республиканцев Макконнелла заключается в том, чтобы максимально сократить судебный процесс по импичменту и избежать любых попыток демократов усилить позицию обвинения.

"Лидер республиканцев призвал коллег-однопартийцев во время обеденной встречи в понедельник "держать порох сухим" и не принимать решений относительно вызова свидетелей и документов до конца следующей недели", - говорится в материале.

По словам сенатора-демократа Кевина Креймера, который присутствовал на обеде, Макконнелл призвал республиканцев "пам'помнить, что ими был принят пакет правил", который предусматривает голосование по дополнительным свидетелях после заслушивания аргументов сторон и ответов на вопросы.

Тем временем, среди республиканцев с'появились сомнения относительно дальнейшего единства.

"Мы собираемся голосовать за свидетелей", - заявил глава Республиканской конференции Сената США Джон Баррассо.

Он отметил, что адвокаты Трампа 16 часов на вопросы после завершения выступлений по объявления аргументов.

Напомним, экс-помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что Дональд Трамп лично связывал приостановление военной помощи Украине с расследованием против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Кроме того, в США опубликовали полные версии документов о задержке помощи Украине. Документы доказывают, что Майк Даффи имел четкое указание от Дональда Трампа задержать военную помощь Украине.