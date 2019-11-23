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Парнас расскажет на слушаниях о встрече республиканцев с Шокиным, - CNN

Новости » Политика     23.11.2019 - 09:44
Парнас расскажет на слушаниях о встрече республиканцев с Шокиным, - CNN
Фото: Виктор Шокин (УНИАН)

Экс-генпрокурор Шокин встречался с конгрессменом Нуньесом в Вене

Партнер личного адвоката президента Соединенных Штатов Лев Парнас даст публичные показания о встрече конгрессмена-республиканца Дэвида Нуньеса с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщил адвокат Парнаса, его подзащитный хочет рассказать о том, как во время встречи в Вене Нуньес и Шокин обсуждали возможность найти компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США Джо Байдене.

"Нуньес разговаривал с Шокиным о срочной необходимости расследования относительно (газовой компании - ред.) Burisma, Джо Байдена и (его сына - ред.) Хантера, а также о любом украинском вмешательстве в выборы 2016 года", - отметил адвокат Парнаса.

Адокат добавил, что Парнас работал над тем, чтобы наладить контакты между Нуньесом и украинскими чиновниками, которые могли бы помочь с поиском компромата на Байдена и других членов Демократической партии.

Кроме того, на момент встречи Нуньес занимал пост председателя специального комитета по разведке Палаты представителей США.

Напомним, ранее сообщалось, что личный адвокат президента США Руди Джулиани рассказал о встрече с украинским прокурором Константином Куликом. Джулиани и Кулик во время встречи в Париже обсуждали обвинения против экс-вице-президента США Джо Байдена.

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Новости Украины импичментВиктор ШокинПАРНАС
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