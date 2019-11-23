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Парнас розповість на слуханнях про зустріч республіканців з Шокіним, - CNN

Новини » Політика     23.11.2019 - 09:44
Парнас розповість на слуханнях про зустріч республіканців з Шокіним, - CNN
Фото: Віктор Шокін (УНІАН)

Екс-генпрокурор Шокін зустрічався з конгресменом Нуньєсом у Відні

Партнер особистого адвоката президента Сполучених Штатів Лев Парнас дасть публічні свідчення про зустріч конгресмена-республіканця Девіда Нуньєса з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомив адвокат Парнаса, його підзахисний хоче розповісти про те, як під час зустрічі у Відні Нуньєс та Шокін обговорювали можливість знайти компрометуючу інформацію про колишнього віце-президента США Джо Байдена.

"Нуньєс розмовляв з Шокіним про термінову необхідність розслідування щодо (газової компанії - ред.) Burisma, Джо Байдена та (його сина - ред.) Хантера, а також про будь-яке українське втручання у вибори 2016 року", - зазначив адвокат Парнаса.

Адокат додав, що Парнас працював над тим, щоб налагодити контакти між Нуньєсом та українськими чиновниками, які могли б допомогти з пошуком компромату на Байдена та інших членів Демократичної партії.

Крім того, на момент зустрічі Нуньєс займав посаду голови спеціального комітету з розвідки Палати представників США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що особистий адвокат президента США Руді Джуліані розповів про зустріч з українським прокурором Костянтином Куликом. Джуліані та Кулик під час зустрічі у Парижі обговорювали звинувачення проти екс-віце-президента США Джо Байдена.

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