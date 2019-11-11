Парнас передавал Киеву требование расследовать дело Байдена, - NYT

Арестованный американский бизнесмен, выходец из Украины Лев Парнас, связанный с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, предупреждал новое руководство Украины, что администрация Трампа заморозит военную помощь стране. Об этом сообщает The New York Times.

Главным условием, как пишет издание, была необходимость заявления Киева о начале расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. В частности, юрист Парнаса Джозеф Бонди заявил изданию, что его клиент планирует это рассказать на слушаниях в Конгрессе.

Если Киев не выполнит эти условия, то вице-президент США Майк Пенс не будет присутствовать на приведении к присяге нового президента, а также США заморозят военную помощь Украине, пишет New York Times.

Уточняется, что встреча Парнаса с представителем президента Украины состоялась в Киеве 20 мая за несколько дней до инаугурации Зеленского. На ней присутствовали только три человека: Парнас, Игорь Фруман и Сергей Шефир, который входил в ближайшее окружение Зеленского.

По словам адвоката, Парнас передал сообщение представителю Зеленского по указанию Джулиани, которого считал действующим по указанию Трампа. Тем временем, сам Джулиани сказал, что "категорически не просил его так говорить". В свою очередь, Шефир подтвердил факт встречи, но добавил, что вопрос о военной помощи Украине не поднимался.

Шефир добавил, что он сказал Парнасу и Фруману, что "мы можем рассмотреть возможность встречи с Джулиани, но только публично и официально, и только после инаугурации новоизбранного президента".

Как подчеркивает издание, Пенс действительно не присутствовал на церемонии инаугурации Зеленского. Его офис заявил газете, что решение было принято 13 мая, за неделю до приведение президента Украины к присяге.

Напомним, ранее сообщалось, что лица, связанные с адвокатом президента США Дональда Трампа - Руди Джулиани - в феврале просили пятого президента Украины Петра Порошенко начать расследование в отношении Burisma Group. Газета сообщала, что с Порошенко контактировали связанные с адвокатом Трампа бизнесмены Лев Парнас (уроженец Украины) и Игорь Фруман (выходец из Беларуси).

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, что заморозка военной помощи Украине была связана с тем, что Трамп был занят идеей приобретения Гренландии. Тейлор отметил, что сотрудники администрации президента США все время находились в заграничных командировках.