Парнас передавав Києву вимогу розслідувати справу Байдена, - NYT

Заарештований американський бізнесмен, виходець з України Лев Парнас, пов’язаний з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані, попереджав нове керівництво України, що адміністрація Трампа заморозить військову допомогу країні. Про це повідомляє The New York Times.

Головною умовою, як пише видання, була необхідність заяви Київа про початок розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина. Зокрема, юрист Парнаса Джозеф Бонді заявив виданню, що його клієнт планує це розповісти на слуханнях у Конгресі.

Якщо Київ не виконає ці умови, то віце-президент США Майк Пенс не буде присутній на приведенні до присяги нового президента, а також США заморозять військову допомогу Україні, пише New York Times.

Уточнюється, що зустріч Парнаса з представником президента України відбулася в Києві 20 травня за кілька днів до інавгурації Зеленського. На ній були присутні тільки три людини: Парнас, Ігор Фруман і Сергій Шефір, який входив до найближчого оточення Зеленського.

За словами адвоката, Парнас передав повідомлення представнику Зеленського за вказівкою Джуліані, якого вважав чинним за вказівкою Трампа. Тим часом, сам Джуліані сказав, що "категорично не просив його так говорити". У свою чергу, Шефір підтвердив факт зустрічі, але додав, що питання про військову допомогу Україні не піднімалося.

Шефір додав, що він сказав Парнасу і Фруману, що "ми можемо розглянути можливість зустрічі з Джуліані, але тільки публічно і офіційно, і тільки після інавгурації новообраного президента".

Як підкреслює видання, Пенс дійсно не був присутній на церемонії інавгурації Зеленського. Його офіс заявив газеті, що рішення було ухвалене 13 травня, за тиждень до приведення президента України до присяги.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що особи, пов'язані з адвокатом президента США Дональда Трампа - Руді Джуліані - в лютому просили п'ятого президента України Петра Порошенка почати розслідування відносно Burisma Group. Газета повідомляла, що з Порошенком контактували пов'язані з адвокатом Трампа бізнесмени Лев Парнас (уродженець України) та Ігор Фруман (виходець з Білорусі).

Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів, що заморозка військової допомоги Україні була пов'язана з тим, що Трамп був зайнятий ідеєю придбання Гренландії. Тейлор зазначив, що співробітники адміністрації президента США весь час перебували у закордонних відрядженнях.