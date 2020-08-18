Парламенту предложат усилить ответственность избирателей за лживые данные

Такие случаи зафиксированы в нескольких областях
Верховной раде Украины 25 августа предложат на рассмотрение проект изменений в Избирательный кодекс. Речь идет об усилении ответственности избирателей за предоставление лживых данных.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).
"Соответствующие изменения в Избирательный кодекс будут предложены на рассмотрение народных депутатов уже 25 августа - во время заседания внеочередной сессии Верховной рады", - говорится в сообщении.
В МВД отмечают, что такие случаи хотя и редкие, уже зафиксированы в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях.
По словам руководителя гражданской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской, сейчас нести ответственность за недостоверную информацию, может, например, паспортный стол, если предоставил Госреестру недостоверную информацию.
"Мы же говорим, что такую же ответственность должен нести и сам избиратель, если он предоставил о себе недостоверные сведения. Например, указал, что живет в Затоке, а на самом деле - в Ирпене, и передал свои персональные данные - там за него бросили бюллетень", - заявила она.
Кроме этого, парламенту предложат сократить срок продолжительности охраны полицией помещений для голосования. Сейчас такая охрана должна обеспечиваться в течение 8 дней.
Отметим, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении избирательного законодательства.
РБК-Украина рассказывало, что изменилось после вступления закона в силу.