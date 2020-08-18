ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Парламенту запропонують посилити відповідальність виборців за брехливі дані

Київ, Вівторок 18 серпня 2020 16:21
Парламенту запропонують посилити відповідальність виборців за брехливі дані
Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Такі випадки зафіксовані в кількох областях

Верховній раді України 25 серпня запропонують на розгляд проект змін до Виборчого кодексу. Мова йде про посилення відповідальності виборців за надання неправдивих даних.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"Відповідні зміни у Виборчий кодекс будуть запропоновані на розгляд народних депутатів вже 25 серпня під час засідання позачергової сесії Верховної ради", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначають, що такі випадки хоч і рідкісні, вже зафіксовані в Одеській, Львівській, Житомирській та Харківській областях.

За словами керівника громадянської мережі "ОПОРА" Ольги Айвазовської, зараз нести відповідальність за недостовірну інформацію, може, наприклад, паспортний стіл, якщо надав Держреєстру недостовірну інформацію.

"Ми ж говоримо, що таку ж відповідальність повинен нести й сам виборець, якщо він надав недостовірні відомості про себе. Наприклад, вказав, що живе в Затоці, а насправді - в Ірпені, і передав свої персональні дані - там за нього кинули бюлетень", - заявила вона.

Крім цього, парламенту запропонують скоротити термін тривалості охорони поліцією приміщень для голосування. Зараз така охорона повинна забезпечуватися протягом 8 днів.

Зазначимо, місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.

Нагадаємо, в липні президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміну виборчого законодавства.

РБК-Україна розповідало, що змінилося після набрання чинності законом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Верховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся