Парламентский марафон: как Верховная рада отработала первые сто дней

Народные депутаты, избранные на досрочных выборах в июле, преодолели стодневный срок своей парламентской работы.

Первую половину этого периода Рада проработала в "турборежиме", продлевая заседания до полного рассмотрения всей повестки. Ее фактически единолично формировала фракция "Слуга народа", получившая большинство мандатов в новой Верховной раде (ВР).

Ускоренный темп работы, заданный партией Зеленского, требовался для принятия десятков законов, которые монобольшинство определило как приоритетные, а также для демонстрации эффективности парламента.

К примеру, в один пленарный день состоялись 34 голосования, которые набрали более чем 300 "за", отметил спикер ВР Дмитрий Разумков. Со середины октября в "Слуге народа" решили немного сбавить темп, перейдя к более плановой работе.

В целом же за стодневный период Раде удалось принять почти сто законов. Причем 70% из них – в первые пятьдесят дней. Правда, для этого фракции монокоалиции не всегда хватало собственных голосов. Ранее РБК-Украина рассказывало о разногласиях, возникающих внутри президентской политсилы, которая уже успела лишиться троих депутатов.

Потому время от времени монобольшинству приходится заручаться поддержкой других фракций, группы "За майбутнє" или внефракционных депутатов, особенно во время "чувствительных" голосований.

Наиболее синхронно со "Слугой народа" голосовала фракция "Голос", следует из отчета Комитета избирателей Украины (КИУ). Реже – "Евросолидарность" и "Батькивщина".

Фракция Юлии Тимошенко, занимавшая сдержанную позицию в отношении власти, после рассмотрения законопроекта про рынок земли заявила о переходе в оппозицию.

Интересно, что на этой неделе среди оппозиционных фракций начала прослеживаться сплоченность. Три фракции – "Голос", ЕС и "Батькивщина" – выступили в Раде с совместным обращением к Зеленскому по поводу предстоящей встречи в нормандском формате, а также призвали украинцев выйти 8 декабря на Майдан.

Домашнее задание

Первый закон, принятый новой Верховной радой – изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. Документ был внесен в парламент еще пятым президентом Петром Порошенко.

По сути, этот закон объединил зал, получив 373 голосов "за". Отмена неприкосновенности была одним из обещаний как Зеленского, так и его партии во время предвыборных кампаний. Вступить в силу этот закон должен с 1 января следующего года.

Но загвоздка в том, что положения о неприкосновенности все еще остаются в других законах, например, в Уголовном процессуальном кодексе. В будущем эта правовая коллизия может создать проблемы с расследованиями против народных депутатов.

На этой неделе парламент принял в первом чтении документ, который убирает нормы о депутатском иммунитете из других законов.

Верховная рада выполнила большинство заданий президента Владимира Зеленского (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Еще семь документов об изменениях Основного закона, которые предложил Зеленский, в начале сентября депутаты отправили на оценку Конституционного суда. Часть из них может серьезно перекроить политическую картину страны, как, например, сокращение количества парламентариев до 300 человек, а также право законодательной инициативы народа. Один из законопроектов – об уполномоченных Верховной Рады – КСУ уже признал таким, что не соответствует Конституции.

Также депутаты приняли в первом чтении или в целом почти все законопроекты из списка поручений президента. В начале сентября Зеленский поставил правительству, парламенту и правоохранительным органам пару десятков задач, установив четкие сроки для их выполнения. Многие из документов, которые Рада должна была принять до 1 декабря, уже стали законами.

Например, парламент уже принял закон, отменяющий перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации, законы о концессии и "сплите".

При этом у депутатов все еще остаются большие "хвосты" перед президентом, а именно законопроекты о Бюро финансовых расследований, о земельной реформе, об урегулировании добычи янтаря и о легализации игорного бизнеса. Президент потребовал, чтобы народные депутаты приняли все эти законодательные инициативы до 1 декабря.

Первые три уже приняты в первом чтении и готовятся к рассмотрению во втором, тогда как к вопросу игорной индустрии депутаты планируют приступить только в декабре.

Законопроект об азартных играх Кабинет министров внес в Раду в середине ноября. К нему депутаты, в том числе из "Слуги народа", внесли семь альтернативных редакций. Рабочая группа Рады готовит их к рассмотрению комитета, поэтому какой именно из восьми документов будет вынесен в зал – пока неизвестно.

Похожая история произошла с законопроектом о рынке земли. В комитете отказались от правительственной версии документа, решив подготовить собственный вариант. Парламентарии прописали в нем больше ограничений, чем было обозначено в тексте Кабмина. Комитетский вариант с поправками ко второму чтению депутаты обещают принять до конца этого года.

В общей сложности Кабинет министров внес на рассмотрение парламента 68 законопроектов. В КИУ указывают на низкий показатель поддержки депутатами правительственных инициатив. По их подсчетам, меньше 15 процентов поданных Кабмином проектов стали законами.

Еще одно поручение президента касалось проекта госбюджета на 2020 год. С ним и Кабмин, и Верховная рада уложились в срок. Правительство внесло документ в парламент 15 сентября. А уже днем 14 ноября народные депутаты приняли документ в целом, явно нарушив традицию своих предшественников голосовать за бюджет под покровом ночи.

Пошли по программе

В числе других важных законов, принятых парламентом – документ об импичменте президента. И Владимир Зеленский, и "Слуга народа" еще на этапе избирательной гонки определили эту законодательную инициативу как одну из приоритетных в работе новой Рады.

Во время голосования не обошлось без конфликтов в зале парламента. Фракции меньшинства отказывались поддерживать законопроект, указывая на то, что, согласно его нормам, на практике запустить процедуру отставки президента невозможно.

К тому же "Слуга народа" решила принять этот документ в одном чтении, нарушая нормы регламента. Несмотря на претензии оппозиции, он все же набрал 337 голосов "за", его поддержали все фракции, кроме "Европейской солидарности" и "Голоса".

Первоочередной задачей в "Слуге народа" называли также наказание депутатов за неперсональное голосование. Еще летом президент Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию, предложив лишать депутатов мандата за "кнопкодавство" и "прогулы". Сейчас этот документ находится на рассмотрении КСУ.

Параллельно первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук внес законопроект № 2148, который должен "искоренить" проблему неперсонального голосования. Согласно документу Стефанчука, за "кнопкодавство" депутату грозит уголовная ответственность и штраф. В конце октября парламент принял этот законопроект в первом чтении.

Парламент со старта занялся выполнением предвыборной программы "Слуги народа" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Тем временем общественное движение "Честно" в этом созыве поймало на "кнопкодавстве" уже десять парламентариев: шестерых из фракции "Оппозиционная платформа – За життя", двоих – из "Слуги народа" и еще двоих внефракционных депутатов.

Также Рада приняла закон, запустивший реформу органов прокуратуры. Согласно документу, Генпрокуратуру переименовали в Офис генерального прокурора, его штат сократят после переаттестации, а военную прокуратуру и вовсе вскоре ликвидируют.

Депутаты решили провести реформу и в органах судейского управления. В октябре парламент поддержал законопроект президента, который сокращает состав Верховного суда и Высшей квалификационной комиссии судей. При этом в документе предусмотрено расширение полномочий Высшего совета правосудия.

Сами судьи раскритиковали новый закон. Обеспокоенность судебной реформой Зеленского высказали также в Совете Европы. Еще на этапе подготовки документа ко второму чтению послы Евросоюза, Канады, Великобритании и Германии призывали украинскую власть пересмотреть отдельные его положения.

Перезагрузку депутаты решили провести и в составе ЦИК. По инициативе Зеленского Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии. Большинство из них проработали там не больше года. В октябре депутаты назначили новый ЦИК, четверо его членов были и в старом составе комиссии.

Пережить ротацию придется также руководству ГБР. На этой неделе Верховная рада проголосовала во втором чтении президентский законопроект, который досрочно прекращает полномочия директора этого органа Романа Трубы и его заместителей. Документ также позволит перевести в Госбюро следователей ГПУ, которые занимались "делами Майдана".

Кроме того, Верховная рада вернула ответственность за незаконное обогащение. Закон, который внес президент Зеленский, фактически возвращает уголовное наказание за необоснованные активы, а также внедряет новую норму – о конфискации в рамках гражданского процесса.

Среди других антикоррупционных инициатив, принятых Радой – закон про обличителей коррупции. Он предусматривает, что сообщившие о коррупционном нарушении могут претендовать на 10 процентов от суммы ущерба, который нанес преступник.

На тонком льду

Большинство принятых парламентом законов в том или ином виде обозначены в программе "Слуги народа". Но в то же время два из них полностью расходятся с партийной программой. В одном из ее пунктов говорится, что политсила гарантирует "неизменность действующих условий налогообложения для субъектов малого предпринимательства - физических лиц".

В конце сентября Рада одобрила законопроекты, касающиеся правил для малого и среднего бизнеса – №1053-1 и №1073. Их внесли народные депутаты от президентской фракции. Документы обязывают малый бизнес использовать кассовые аппараты и программные регистраторы расчетных операций (РРО) для. Также в законе предусмотрено денежное возмещение покупателям – так называемый "кэшбек" и огромные штрафы для предпринимателей за невыдачу чека.

Цель этой инициативы – ликвидировать "лазейку" для уклонения от уплаты налогов, которой злоупотребляет средний и крупный бизнес. Такие нововведения предпринимателей не обрадовали и теперь они регулярно устраивают акции протеста под стенами Рады и Офиса президента.

Согласно последнему соцопросу КМИС, большинство украинцев в целом недовольны работой парламента. Если в октябре 53% опрошенных одобряли деятельность Верховной рады, то к концу ноября эта цифра сократилась к 36%. Одновременно выросло число тех, кто работу депутатов не одобряет – с 30% до 52%.

Президент неединожды заявлял о готовности распустить Верховную раду, если она перестанет быть еффективной (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Аналогичные настроения прослеживаются и в отношении Кабинета министров. При этом рейтинг партии "Слуга народа", назначившей правительство, пока держится без изменений. За нее по-прежнему готовы проголосовать примерно 44% украинцев, говорится в исследовании группы "Рейтинг".

Сам Зеленский уже пообещал перестановки в правительстве, если оно не будет справляться со своими задачами. Вслед за этим заявлением некоторые СМИ и телеграмм-каналы заговорили о грядущей отставке правительства во главе с Алексеем Гончаруком. Якобы – из-за того, что в Офисе президента недовольны их работой. Однако это недовольство несколько преувеличено, говорит источник РБК-Украина, близкий к Банковой.

"Хотелось, чтобы они работали быстрее, эффективнее, но некоторые министерства из-за реорганизации все еще занимаются формированием штата. Чтобы говорили о смене премьер-министра и обсуждали какие-то фамилии, на кого именно менять – такого сейчас нет. Это недовольство Кабмином – оно пока на уровне "а не могли бы вы делать свою работу быстрее и качественнее", – пояснил источник.

Но если к кому-то из членов правительства будут претензии, то с ними действительно до конца года будут "прощаться", добавил собеседник.

Также Зеленский пригрозил и парламенту. В первый день работы Верховной рады он заявил, что готов через год распустить депутатов, если они не оправдают ожиданий или в монокоалиции произойдет раскол.

Во время работы в "турборежиме" фракция монобольшинства не разбираясь голосовала за все законопроекты, на которых настаивал Офис президента. Но с тех пор ситуация в монокоалиции изменилась – собирать голоса особенно под "чувствительные" законы приходится путем долгих уговоров и разговоров, признает один из собеседников в окружении Зеленского.

Например часть "слуг народа" попросту отказывалась поддержать открытие рынка земли в угоду ОП и в ущерб своему электоральному рейтингу. Похожей может оказаться и ситуация с законом об особом статусе ОРДЛО, который парламенту, очень вероятно, придется продлевать в конце года.