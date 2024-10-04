Парламентський комітет підтримав підвищення податків для українців

Як зазначив депутат, в проєкті № 11416-д залишили збільшення військового збору з 1,5% до 5%, запровадження військового збору для ФОПів та збільшення податку на прибуток банків до 50%.

"Розгляд в залі на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтні. Але частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня", - повідомив депутат.

Він також повідомив, в проєкті є збільшення мінімального податкового зобов'язання для земель, звільнення кешбеку від оподаткування та збільшення ренти на видобуток щеня.

Підвищення податків

Нагадаємо, Верховна Рада 17 вересня схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні.

Проєкт передбачає