Парламентский комитет поддержал повышение налогов с украинцев

Как отметил депутат, в проекте №11416-д оставили увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, введение военного сбора для ФЛП и увеличение налога на прибыль банков до 50%.

"Рассмотрение в зале на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октябре. Но часть норм вступит задним числом, с 1 октября", - сообщил депутат.

Он также написал, что в проекте есть увеличение минимального налогового обязательства для земель, освобождение кэшбека от налогообложения и увеличение ренты на добычу щенок.

Повышение налогов

Напомним, Верховная Рада 17 сентября одобрила проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении.

Проект предполагает