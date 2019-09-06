Парламентським партіям відшкодують витрати на вибори

Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Політичні партії отримають в загальній складності 467,3 млн гривень

П'ять політичних партій, що набрали достатньо голосів для проходження у Верховну раду, отримають з державного бюджету відшкодування своїх витрат на суму 467,3 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадську мережу "Опора".

Як повідомляється, 6 вересня Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила фінансовий запит відшкодування коштів політсилам. Мова йде про витрати, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019.

Таким чином, партія "Слуга народу" отримає 114 млн 640,3 тис.. гривень, "Голос" - 105 млн 669,6 тис, "Европейськая солідарність" - 99 млн 494,2 тис. гривень, "Батьківщина" - 87 млн 214,3 тис. гривень, "Опозиційна платформа - За життя" - 60 млн 309,4 тис. гривень.

Відповідно до закону "Про політичні партії в Україні" політсилам відшкодовуються їх витрати на ведення передвиборної агітації. Головним розпорядником цих коштів є ЦВК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів у Раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.