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На парламентских выборах в Польше побеждает консервативная ПиС Качиньского

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Явка на выборах в Польше составила 61 процент

На парламентских выборах в Польше, которые состоялись в воскресенье, 13 октября, по предварительным данным, побеждает национал-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) бывшего премьера Ярослава Качиньского. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, обнародованные после закрытия избирательных участков, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным опросов, ПиС лидирует со значительным отрывом и набирает 43,6 процента голосов, что может обеспечить ей большинство мест в нижней палате польского парламента - Сейме.

На втором месте - оппозиционный альянс "Гражданская коалиция", который предварительно получил 27,4 процента.

Также в польский парламент проходят Союз демократических левых сил с 11,9 процента голосов и Польская коалиция (Польская крестьянская партия и движение Kukiz) - 9,6 процента.

По прогнозам, преодолеть 5-процентный избирательный барьер сможет также ультраправая "Конфедерация" (6,4 процента).

Издание также отмечает, что показательной во время нынешних выборов стала высокая явка избирателей - 61 процент.

Напомним, в частично признанном Косово на внеочередных выборах победила оппозиционная левонационалистическая партия Vetëvendosje ("Самоопределение"), второе место завоевала еще одна оппозиционная правоцентристская консервативная партия "Демократическая лига Косово".

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