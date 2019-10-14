ru
ua

На парламентських виборах у Польщі перемагає консервативна ПіС Качинського

Новини » Політика   

Явка на виборах у Польщі становила 61 відсоток

На парламентських виборах у Польщі, що відбулися у неділю, 13 жовтня, за попередніми даними, перемагає націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) колишнього прем’єра Ярослава Качинського. Про це свідчать дані екзитполів, оприлюднені після закриття виборчих дільниць, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними опитувань, ПіС лідирує зі значним відривом і набирає 43,6 відсотка голосів, що може забезпечити їй більшість місць у нижній палаті польського парламенту - Сеймі.

На другому місці - опозиційний альянс "Громадянська коаліція", що попередньо здобув 27,4 відсотка.

Також до польського парламенту проходять Союз демократичних лівих сил з 11,9 відсотка голосів та Польська коаліція (Польська селянська партія і рух Kukiz) - 9,6 відсотка.

За прогнозами, подолати 5-відсотковий виборчий бар'єр зможе також ультраправа "Конфедерація" (6,4 відсотка).

Видання також зазначає, що показовою під час нинішніх виборів стала висока явка виборців - 61 відсоток.

Нагадаємо, у частково визнаному Косові на позачергових виборах перемогла опозиційна лівонаціоналістична партія Vetëvendosje ("Самовизначення"), друге місце здобула ще одна опозиційна правоцентристська консервативна партія "Демократична ліга Косова".

Порошенко буде відповідати за все, що він зробив, - Зеленський У Путіна заявили, що не можуть вплинути на відведення сил бойовиків на Донбасі
Читати всі новини