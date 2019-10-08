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В Косово на парламентских выборах побеждает оппозиция

Новости » Политика    08.10.2019 - 03:17
В Косово на парламентских выборах побеждает оппозиция
Иллюстративное фото: flickr.com/Troels Peter Roland dk

Партия "Самоопределение" набирает свыше 25,5 процента голосов, вторая оппозиционная партия - 25 процентов

В частично признанном Косово, на внеочередных выборах, согласно предварительным результатам подсчета голосов по состоянию на 7 октября, побеждает оппозиционная левонационалистическая партия Vetëvendosje ("Самоопределение"), второе место - еще у одной оппозиционной правоцентристская консервативная партия "Демократическая лига Косово" (LDK). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По результатам подсчета голосов с более 98 процентов участков, партия "Самоопределение" набирает свыше 25,5 процента голосов, вторая почти 25 процентов.

До сих пор партия власти Демократическая партия Косово (PDK) получает свыше 21 процент.

Еще одна из партий прежней правящей коалиции "Альянс за будущее Косово» (AAK), которую возглавляет нынешний исполняющий обязанности премьер-министра Рамуш Харадинай, в коалиции с Социал-демократической партией Косово (PSD), имеет на двоих чуть больше 11,5 процента.

Явка составила более 43 процента, что на несколько процентов больше, чем на предыдущих выборах два года назад.

Лидер партии «Самоопределение» Альбин Курти, бывший лидер студенческих протестов, пообещал значительные изменения вследствие своего ожидаемого прихода к власти и пообещал как можно быстрее попытаться создать коалиционное правительство вместе с "Демократической лигой Косово".

Кандидат на должность премьер-министра от "Демократической лиги Косово" Вйоса Османи заявила, что, по ее мнению, эти партии должны начать переговоры о коалиции.

Напомним,22 августа в Косово 89 из 120 депутатов проголосовали за самороспуск парламента. По закону, выборы должны были состояться в течение следующих 45 дней.

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