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Польша призвала к солидарности в борьбе с Россией

Новости » Политика    13.10.2019 - 11:06
Польша призвала к солидарности в борьбе с Россией
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Дуда призвал поддерживать все инициативы по укреплению безопасности Восточной Европы

Президент Польши Анджей Дуда призвал солидарно оказывать давление на Российскую Федерацию для защиты центрально-восточного региона Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, польский президент во время встречи лидеров Группы Аррайолуш в Греции предостерег Европейский союз от игнорирования угрозы, которую представляет Россия, а также призвал к солидарности в борьбе с российской агрессией.

"О том, насколько опасной является Россия, много могут сказать государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет", - заявил он.

Кроме того, Дуда подчеркнул необходимость поддерживать все инициативы, которые предлагаются с целью укрепления безопасности восточного фланга НАТО и Европейского союза.

"В контексте общей политики безопасности и обороны, на нашу поддержку могут рассчитывать все инициативы, которые будут синергичными для НАТО, а также будут служить поддержанию и укреплению трансатлантических отношений, а не их маргинализации", - подчеркнул президент Польши.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Британии Доминик Рааб призвал страны-участницы НАТО бороться с агрессией России с помощью дальновидности, а также адаптироваться к новым угрозам. Также Рааб отметил, что поведение Москвы не демонстрирует ослабление.

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