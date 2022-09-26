Парламентські вибори в Італії: з'явилися результати екзит-полів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Якщо екзит-поли підтвердяться, праві візьмуть контроль у критичний момент для економіки Італії та Європи, коли війна Росії проти України спричинить інфляцію та перевірить межі єдності Заходу проти Москви", - додали журналісти Politico.

Згідно з даними опитування, проведеного соціологічним агентством SWG для телебачення La7, права коаліція в цілому отримає 43-47% голосів.

Результати екзит-полу показали, що "Брати Італії" набрали 23-27%, а їхні союзники - партії "Ліга" та "Вперед, Італія" - 9,5-13,5% і 6-8%, відповідно.

Новим прем'єр-міністром може стати лідерка партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні. Таким чином вона буде першою жінкою-главою уряду в історії країни.

Нагадаємо, міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні запевнив, що яким би не був результат виборів, його держава завжди перебуватиме поруч із Україною у боротьбі з російською агресією.

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