RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парламентские выборы в Италии: появились результаты экзит-поллов

Фото: В Италии прошли досрочные парламентские выборы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Италии 25 сентября прошли досрочные парламентские выборы. Согласно данным экзит-поллов, победу одержала правая коалиция, набрав 43-47% голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Новым премьер-министром может стать лидер партии "Братья Италии" Джорджия Мелони. Таким образом, она будет первой женщиной-главой правительства в истории страны.

Результаты экзит-пола показали, что "Братья Италии" набрали 23-27%, а их союзники - партии "Лига" и "Вперед, Италия" - 9,5-13,5% и 6-8%, соответственно.

Согласно данным опроса, проведенного социологическим агентством SWG для телевидения La7, правая коалиция в целом получит 43-47% голосов.

"Если экзит-поллы подтвердятся, правые возьмут контроль в критический момент для экономики Италии и Европы, когда война России против Украины повлечет за собой инфляцию и проверит границы единства Запада против Москвы", - добавили журналисты Politico.

Напомним, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заверил, что каким бы ни был результат выборов, его государство всегда будет находиться рядом с Украиной в борьбе с российской агрессией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия