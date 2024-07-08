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Парламентські вибори у Франції. Оголошено результати другого туру

Понеділок 08 липня 2024 09:17
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Парламентські вибори у Франції. Оголошено результати другого туру Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Франції завершився другий тур виборів до Національних зборів. Президентська коаліція "Разом!" здобула 168 місць у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Згідно з підсумками другого туру:

  • "Новий народний фронт" обійняв перше місце та отримав 182 місця у парламенті;
  • "Разом!" - 168 місць;
  • "Національне об’єднання" - 143 місця;
  • "Республіканці" - 63 місця.

Парламентські вибори у Франції. Оголошено результати другого туру

Фото: результати другого туру виборів (lemonde.fr)

Варто додати, що у парламенті Франції 577 місць загалом. Ті місця, які залишилась, будуть розподілені між іншими кандидатами.

Парламентські вибори у Франції

Після виборів до Європейського парламенту та перемоги "Національного об'єднання" президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори, а також оголосив дострокові парламентські вибори

Під час першого туру перемогу знову здобула партія "Національне об'єднання", а президентська коаліція "Разом!" - третє.

Другий тур виборів проходив вчора, 7 липня.

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