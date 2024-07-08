Парламентские выборы в Франции. Объявлены результаты второго тура

Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание. Президентская коалиция "Вместе!" получила 168 мест в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Согласно итогам второго тура: "Новый народный фронт" занял первое место и получил 182 места в парламенте;

"Вместе!" - 168 мест;

"Национальное объединение" - 143 места;

"Республиканцы" - 63 места. Фото: результаты второго тура выборов (lemonde.fr) Следует добавить, что в парламенте Франции 577 мест в целом. Оставшиеся места будут распределены между другими кандидатами. Парламентские выборы во Франции После выборов в Европейский парламент и победы "Национального объединения" президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание, а также объявил досрочные парламентские выборы Во время первого тура победу снова одержала партия "Национальное объединение", а президентская коалиция "Вместе!" - третье место. Второй тур выборов проходил вчера, 7 июля.