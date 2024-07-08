Парламентские выборы в Франции. Объявлены результаты второго тура
Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание. Президентская коалиция "Вместе!" получила 168 мест в парламенте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
Согласно итогам второго тура:
- "Новый народный фронт" занял первое место и получил 182 места в парламенте;
- "Вместе!" - 168 мест;
- "Национальное объединение" - 143 места;
- "Республиканцы" - 63 места.
Фото: результаты второго тура выборов (lemonde.fr)
Следует добавить, что в парламенте Франции 577 мест в целом. Оставшиеся места будут распределены между другими кандидатами.
Парламентские выборы во Франции
После выборов в Европейский парламент и победы "Национального объединения" президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание, а также объявил досрочные парламентские выборы
Во время первого тура победу снова одержала партия "Национальное объединение", а президентская коалиция "Вместе!" - третье место.
Второй тур выборов проходил вчера, 7 июля.
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