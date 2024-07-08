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Парламентские выборы в Франции. Объявлены результаты второго тура

Понедельник 08 июля 2024 09:17
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Парламентские выборы в Франции. Объявлены результаты второго тура Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание. Президентская коалиция "Вместе!" получила 168 мест в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Согласно итогам второго тура:

  • "Новый народный фронт" занял первое место и получил 182 места в парламенте;
  • "Вместе!" - 168 мест;
  • "Национальное объединение" - 143 места;
  • "Республиканцы" - 63 места.

Парламентские выборы в Франции. Объявлены результаты второго тура

Фото: результаты второго тура выборов (lemonde.fr)

Следует добавить, что в парламенте Франции 577 мест в целом. Оставшиеся места будут распределены между другими кандидатами.

Парламентские выборы во Франции

После выборов в Европейский парламент и победы "Национального объединения" президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание, а также объявил досрочные парламентские выборы

Во время первого тура победу снова одержала партия "Национальное объединение", а президентская коалиция "Вместе!" - третье место.

Второй тур выборов проходил вчера, 7 июля.

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