У парламенті Нідерландів не підтримали участь країни в "переозброєнні Європи"

Палата представників виступила проти участі Нідерландів у так званому "переозброєнні Європи". Ці плани (Rearm Europe) стосуються швидкого інвестування в європейську оборону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Volkskrant .

Так, у вівторок три урядові фракції (з чотирьох, - ред) проголосували проти участі країни в Rearm Europe. Зокрема, нижня палата парламенту 73 голосами проти 71 з великими труднощами відхилила участь Нідерландів у європейських оборонних планах.

"Прем'єр-міністр Дік Схоф, який погодився розробити ці плани в Брюсселі минулого тижня, був сильно збентежений цим", - ідеться в статті.

У зв'язку з таким рішенням Палата представників поставила главу парламента "в незручне становище", оскільки більшість депутатів виступає проти європейських оборонних планів.

Пояснюючи результати голосування, один з представників фракції NSC заявив, що його партія "твердо стоїть" за Україну і підтримку цієї країни в розмірі 3,5 млрд євро до 2026 року.

NSC також вважає, що необхідні додаткові інвестиції в оборону. Однак NSC залишається принциповим противником єврооблігацій і принциповим противником розширення фіскальних норм.

NSC, зокрема, відкидає не весь план, а лише ці два пункти, оскільки, на думку представника цієї фракції, вони збільшують ймовірність "нової і глибокої боргової кризи, що загрожує безпеці існування".

Наступний крок

У зв'язку з ухваленим рішенням, як пише видання, Палата представників відправить Діка Схофа назад до Брюсселя, щоб "він вніс поправки в пропозицію, над якою Єврокомісія наразі працює на основі консенсусу з країнами-членами".

Прем'єр-міністр може вирішити проігнорувати поїздку, але тоді він проігнорує побажання трьох коаліційних партій.