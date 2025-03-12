У парламенті Нідерландів не підтримали участь країни в "переозброєнні Європи"
Палата представників виступила проти участі Нідерландів у так званому "переозброєнні Європи". Ці плани (Rearm Europe) стосуються швидкого інвестування в європейську оборону.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Volkskrant.
Так, у вівторок три урядові фракції (з чотирьох, - ред) проголосували проти участі країни в Rearm Europe. Зокрема, нижня палата парламенту 73 голосами проти 71 з великими труднощами відхилила участь Нідерландів у європейських оборонних планах.
"Прем'єр-міністр Дік Схоф, який погодився розробити ці плани в Брюсселі минулого тижня, був сильно збентежений цим", - ідеться в статті.
У зв'язку з таким рішенням Палата представників поставила главу парламента "в незручне становище", оскільки більшість депутатів виступає проти європейських оборонних планів.
Пояснюючи результати голосування, один з представників фракції NSC заявив, що його партія "твердо стоїть" за Україну і підтримку цієї країни в розмірі 3,5 млрд євро до 2026 року.
NSC також вважає, що необхідні додаткові інвестиції в оборону. Однак NSC залишається принциповим противником єврооблігацій і принциповим противником розширення фіскальних норм.
NSC, зокрема, відкидає не весь план, а лише ці два пункти, оскільки, на думку представника цієї фракції, вони збільшують ймовірність "нової і глибокої боргової кризи, що загрожує безпеці існування".
Наступний крок
У зв'язку з ухваленим рішенням, як пише видання, Палата представників відправить Діка Схофа назад до Брюсселя, щоб "він вніс поправки в пропозицію, над якою Єврокомісія наразі працює на основі консенсусу з країнами-членами".
Прем'єр-міністр може вирішити проігнорувати поїздку, але тоді він проігнорує побажання трьох коаліційних партій.
Ініціатива Rearm Europe
Нагадаємо, Європейська комісія представила план ReArm Europe на 150 млрд євро для переозброєння Європи. На саміті 6 березня лідери ЄС обговорили цей план і погодили його.
Єврокомісія в терміновому порядку представить розроблені плани, можливо, вже наступного тижня, у зв'язку з надзвичайністю міжнародної ситуації. Потім ці плани будуть винесені на голосування країн-членів більшістю голосів.
Голосування відбувається в той час, коли виникають великі питання, що стосуються мирних планів Дональда Трампа щодо України.
Той факт, що всі 27 країн-членів ЄС погодилися на розробку планів минулого тижня, розглядався як важливий сигнал про те, що ЄС може діяти швидко в разі потреби.
Згідно з прийнятими заходами в рамках Rearm Europe, Єврокомісія запропонувала розширити правила європейського бюджету, дозволивши країнам-членам інвестувати в оборону до 600 млрд євро.
Комісія також хоче використовувати так звані "фонди згуртування", (призначені для бідних регіонів ЄС), для інвестицій в оборонні ресурси.
Нарешті, Комісія хоче надати державам-членам спільні позики (також відомі як "єврооблігації") на суму 150 млрд євро, що покриваються з бюджету ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.